Kerst magazins





De kerstfolders en kerstmagazins van de supermarkten heb ik bewaart. Nu de kerst ruimschoots voorbij is, is het heerlijk om ze door te kijken. Je krijgt spontaan zin om weer te gaan rommelen in de keuken en al die lekkere dingen te maken. Met de kerst is er zoveel dat je door de bomen het bos niet meer ziet en daardoor misschien iets leuks/lekkers over het hoofd ziet. Dat is heel jammer, want het was misschien makkelijker of lekkerder. Dus bekijk ik die bladen nu en haal eruit wat met een verjaardag of een andere feestdag van pas komt. De recepten bewaar ik in mapjes en vaak kook of bak ik het een keer. Als het tegenvalt ( dat kan ook) gaat het recept de prullebak in. Maar de uitzonderingen kook ik veel vaker en niet persé voor de kerst. Wil ik het toch met de kerst maken? Nou dit jaar is er ook weer een kerst.