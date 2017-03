Andere artikelen







Deining

Volgens de encyclopedie heeft het woord - deining- zoals heel veel andere woorden meerdere betekenissen. Zoals....trage lange zeegolven. Maar ook opwinding en onrust. Opschudding , drukte, verwarring en tumult

Als je bij zee bent is deinig mooi en rustgevend. Maar op het land bedoelt men meestal onrust en herrie Nu ben ik een voorstander van deining op zee en niet de onrust en herrie die er zo vaak mee bedoelt wordt. Zeker met feestdagen en andere festiviteiten is er maar al te vaak deining cq onrust. Ook nu de verkiezingen voor de deur staan is verwarring een goed synoniem voor deining. Men weet het niet meer. Als dan ambulances , brandweer en politie gaat bekogelen is dat in mijn ogen geen deining neer maar puur vandalisme of erger nog. De hele groep die daar aanwezig is moet - volgens mij- dan worden bestraft en niet alleen degene die de betreffende steen wierp. Geen snelrecht, geen werkstraf, geen cel maar een boete waar ze lang voor moeten "sparen" Een paar uurtjes schoffelen bij de gemeente daar lachen ze om. Dat is nog leuk ook en dus doen ze het een volgende keer nog eens. De meeste lieden moeten het in hun beurs voelen en laat ze dan maar een paar jaar betalen. Dat is vaak het enigste wat helpt.







Geplaatst op 06 maart 2017 19:50 en 26 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.