Onder hobby wordt in het algemeen een ontspannende activiteit verstaan die men in zijn vrije tijd uitoefent en die men graag doet. Dit volgens Wikipedia

Hobby's worden uitgeoefend uit interesse en voor plezier, niet als betaald werk. Wanneer is een hobby dan een hobby? Iedereen leest wel eens iets- de krant- de tv gids- een folder. Het is geen betaald werk, is de krant lezen dan een hobby? Kennis opdoen, misschien met een kopje koffie erbij is het kalmerend en therapeutisch. Een boek lezen is dat is dat een hobby? Niet als het opschool van de leraar moet. dan is het moeten! Is het een hobby om andere mensen te helpen? Als het betaald werk is niet. Anders is het vrijwilligerswerk. Als je als vrijwilliger anderen de krant voorleest, wat is dan de hobby? Vrijwilliger zijn? Of Krant lezen? Geen van beide waarschijnlijk. Sommige mensen vinden vakantie een hobby. Ja dat doe je in je vrije tijd en is geen betaald werk. Maar een hobby? Daar heb ik mijn twijfels over. Zo gezien kan je van alles je hobby maken. Een vrouw met een betaalde baan en man en kinderen, doet in haar vrije tijd de was, de boodschappen en meestal ook het huishouden. Dus is dat haar hobby? Ik denk het niet. Die heeft geen tijd meer voor welke hobby dan ook! Kortom het is moeilijk een hobby te omschrijven. Wat voor de een een hobby is, is voor een ander - soms - vervelend werk. Ik weet het ook niet meer.







